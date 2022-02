Deutsche Familienministerin will Impfpflicht ab 18

Die deutsche Familienministerin Anne Spiegel hält in der Corona-Pandemie die Einführung einer Impfpflicht ab 18 Jahren für dringend notwendig. „Wir haben viel versucht, die Menschen über Impfkampagnen und niedrigschwellige Angebote zu erreichen. Aber da sind wir inzwischen am Ende der Fahnenstange angekommen“, sagte die Grünen-Politikerin am Sonntag.