Coole Mode bringt Farbe in den Schulalltag

Jubiläum mit vielen Aktivitäten

Vom Schulball im Mai über Feiern zum Ende des aktuellen Unterrichtssemesters bis zum Start in das 50. Jahr der Handelsakademie im September prägen viele Aktivitäten das Jubiläum. Die Handelsschule ist übrigens noch zwei Jahre älter. Für alle Events gepflegt in Schale werfen können sich die Jugendlichen, ihre Lehrer und selbstverständlich die Direktorin. Ab sofort gibt es trendige Hoodies und klassische Polo-Shirts in den Schulfarben Rot und Blau sowie Schwarz und Weiß. Das findet Anklang.