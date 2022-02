„Die Menschen sind infiziert mit dem Virus Pferd“

Keine Corona-Krise in der Reiterei: Der burgenländische Verband meldet steigende Mitgliederzahlen, jährlich werden mehr Prüfungen abgelegt. 2500 Reiter sind in Vereinen eingeschrieben, besonders bei Mädchen ist der Sport beliebt. „Reiten hat kein Nachwuchsproblem“, so Verbandspräsident Dietrich Sifkovits.