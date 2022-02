Sturmtief lässt Stadiondach ordentlich wackeln

In Mittel- und Westeuropa wütet derzeit das Sturmtief „Eunice“ (im deutschsprachigen Raum „Zeynep“) und richtet verheerende Schäden an. In Großbritanien erreichten die Windböen eine Rekordgeschwindigkeit von bis zu 200km/h. Das Dach des Tottenham Hotspurs Stadion in London kam durch den starken Wind ordentlich ins Wanken (siehe Video oben.)