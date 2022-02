China: Null-Covid durch Menschenschmuggel bedroht

China schottete sich vom Ausland ab

Im Kampf gegen das Virus hat sich die Volksrepublik weitgehend zum Ausland abgeschottet. Wer überhaupt einreisen darf, muss zwei bis drei Wochen in Quarantäne. Landesweit wurden am Freitag 57 Infektionen bei Einreisenden sowie 80 lokale Fälle gemeldet. Auf Ausbrüche wie gerade in Hohhot in der Inneren Mongolei oder in Suzhou reagieren die Behörden immer mit Massentests, Ausgangssperren, Kontaktverfolgung, Quarantäne und Transportunterbrechung.