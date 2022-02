Russland plant Raketen-Manöver für Samstag

EU-Beratungen am Montag

Erst am Donnerstag hatte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erklärt, dass er eine entsprechende Ankündigung als „Fake-Abzug“ sehe. Er gehe weiterhin davon aus, „dass auf Knopfdruck eine Invasion in die Ukraine möglich ist“. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und seine EU-Amtskollegen beraten am Montag in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen. Gast ist der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba.