USA beobachten Truppenverstärkung nahe Ukraine

Russland hatte eigentlich angekündigt, nach Militärübungen Teile ihrer Truppen abzuziehen. Doch die US-Regierung ist überzeugt, dass es sich dabei um eine Falschinformation handelt. In den „zurückliegenden Tagen“ habe Russland rund 7000 zusätzliche Soldaten in die Nähe der ukrainischen Grenze gebracht, „und einige davon kamen erst heute an“, sagte ein ranghoher Beamter des Weißen Hauses am Mittwochabend (Ortszeit).