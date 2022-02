Belarus will bei Bedrohung Atomwaffen stationieren

„Kein einziger russischer Soldat wird in Belarus bleiben“

Der Kreml hat zugesichert, die an der Übung beteiligten eigenen Soldaten sollten nach Abschluss wieder an ihre Standorte in Russland zurückkehren. Am Mittwoch sagte auch der belarussische Außenminister Wladimir Makej: „Kein einziger russischer Soldat wird nach diesen Übungen in Belarus bleiben.“