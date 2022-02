Biden befürchtet Einmarsch in den „nächsten Tagen“

Moskau weist Vize-US-Botschafter aus Russland aus

Mitten in großen Spannungen zwischen Moskau und dem Westen in der Ukraine-Krise ist der stellvertretende US-Botschafter in Russland, Bart Gorman, aus dem Land ausgewiesen worden. Das bestätigte das US-Außenministerium am Donnerstag. Das Vorgehen Russlands sei grundlos, man betrachte das als weitere Eskalation und überlege, wie man reagieren werde, hieß es.