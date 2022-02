Putin versichert Scholz: „Wir wollen keinen Krieg“

Nach einem Treffen mit Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Moskau hat Russlands Präsident Wladimir Putin jegliche Kriegsabsicht in der Ukraine bestritten. Sein Land sei „bereit, den Weg der Verhandlungen zu gehen“, sagte der Kreml-Chef am Dienstag in Moskau. „Wir wollen keinen Krieg“, erklärte Putin, verwies aber auf russische Sicherheitsinteressen. Auch Scholz warb für eine diplomatische Lösung, nach seinen Angaben gibt es inzwischen „genügend Ansatzpunkte“ für eine „gute Entwicklung“ in der Ukraine-Krise. „Deeskalation ist dringend nötig“, sagte Scholz.