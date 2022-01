Subtyp BA.2 könnte die Omikron-Welle verlängern

Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie bezog sich in seinem Tweet (siehe unten) auf eine noch nicht von externen Fachleuten begutachtete Studie aus Dänemark zu dem Omikron-Subtyp des Erregers SARS-CoV-2. Für die Untersuchung blickten Wissenschaftler in Dänemark auf Ansteckungen mit BA.1 und BA.2 in Haushalten.