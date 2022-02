Mama Strolz putzte auch bei Silber-Lauf die Sauna

Nur 183 Einwohner zählt die Vorarlberger Ortschaft Warth. Das Slalom-Silber von Johannes Strolz ist aber schon die fünfte Olympia-Medaille, die in die Gemeinde an der Grenze zum Tiroler Lechtal geht. „Bei uns hat also jeder 37. Einwohner olympisches Edelmetall“, scherzt Bürgermeister Stefan Strolz. 1976 holte Wiltrud Drexel Riesentorlauf-Bronze in Innsbruck,