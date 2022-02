Herbst über Strolz: „Bodenständiger geht‘s nicht“

„Bodenständiger geht‘s nicht“, schwärmt Ex-Slalom-Weltcupsieger Reinfried Herbst über Olympia-Abräumer Johannes Strolz: „Und wenn er dann auch noch erfolgreich ist - ein Traum!“ Michael Fally besuchte Herbst in dessen Funktion als Polizeisport-Koordinator in der von ihm betriebenen „Koi-Alm“ in Salzburg. Herbst sinniert dabei nicht nur über Polizeisportler Strolz, sondern auch die beiden Polizeisportlerinnen und Olympia-Medaillengewinnerinnen Mirjam Puchner und Daniela Ulbing (und so nebenbei über die Faszination Koi-Zucht).