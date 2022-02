JETZT LIVE: Medaillen für ÖOC-Ski-Crosser?

Takats vertraut seinem Können in den Kurven

Seine größte Stärke sieht Takats im Kurvenfahren, da könne er seine Qualitäten ziemlich gut ausspielen. „Da war ich schon bei den Alpinen vorne dabei und das kann ich bei den Ski Crossern nutzen, so wie in Innichen.“ Beim dortigen Weltcup ist der Niederösterreicher wie eine Woche davor in Arosa Vierter geworden, und das nach eigener Aussage wegen einer Kurve. Es seien sogar Stimmen laut geworden, dass die Kurve in Takats-Kurve umbenannt werden sollte.