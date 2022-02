Ab 11 Uhr LIVE: Eiskunstlauf mit Olga Mikutina

Im EM-Kurzprogramm hatte sich Mikutina zudem bei einer Pirouette in den Finger geschnitten, das Blut brachte sie ein wenig aus dem Konzept und ließ den folgenden Lutz nur zweifach ausfallen. „Es ist sehr unangenehm für mich das Blut zu sehen“, verriet sie. Um Missgeschicke jeder Art möglichst auszublenden, wurde in den vergangenen Wochen intensiv an den Programmen gearbeitet, seit vergangenen Dienstag weilt die gebürtige Ukrainerin in Chinas Hauptstadt.