Schalke verliert bei Abstiegskandidat Düsseldorf

Schalke von Goalie Martin Fraisl hat in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga am Sonntag „big points“ liegengelassen. Bei Abstiegskandidat Fortuna Düsseldorf (mit Christoph Klarer ab 86.) mussten sich die „Knappen“ mit 1:2 (1:0) geschlagen geben und sind als Fünfter drei Punkte vom Relegationsrang bzw. vier von Leader St. Pauli entfernt. Auch Darmstadt ließ mit Mathias Honsak beim 2:2 (1:1) in Hannover Punkte liegen, ist einen Zähler hinter St. Pauli Vierter.