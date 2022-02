Biathlon LIVE ab 11.45 Uhr: Verfolgung der Herren

Unzufrieden sei er aber nicht. „Die Ausgangsposition ist okay, da kann man schon was daraus machen. Wie es ausschaut, ist der Massenstart auch in Griffweite.“ Dann hätte Eder bei seinen vierten Spielen noch eine Olympia-Chance mehr. „Auch wenn bei uns schon ein bissl der Schmäh rennt, dass wir hoffen, da nicht reinzurutschen, weil es so zäh ist auf der Höhe.“