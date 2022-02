Ab 14.56 Uhr LIVE: Holt Herzog eine Medaille?

Das Eis in der Halle habe ihr vom ersten Kontakt an gefallen, es bevorzuge kräftigere Aktive wie sie. „Man merkt sofort, dass man Grip und immer Druck hat“, merkte die Ex-Weltmeisterin an. In den vergangenen Wochen wurde sukzessive mehr an der Geschwindigkeit und am Start gearbeitet. Thomas Herzog: „Mit 10,6 Sekunden werden wir nicht viel reißen. Wir brauchen eine niedrige 10,4. Denn in der Runde ist Vanessa gleich schnell oder schneller als die Besten.“