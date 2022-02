Rockmusik-Festival Nova Rock wird 2022 stattfinden

Corona-bedingt musste das Nova Rock - eines der bekanntesten Musikfestivals in Österreich - zwei Jahre pausieren. Für das Jahr 2022 scheint es jedoch wieder grünes Licht zu geben, wie der Veranstalter am Freitag mitteilte. Dabei wurde sogar in den Raum gestellt, dass auch die sogenannten G-Beschränkungen, also geimpft, getestet oder genesen, wegfallen könnten.