Hilfe für die Jobsuche für 1500 Frauen pro Jahr

Es gibt viel zu tun! „Wir haben in Steyr immer eine höhere Arbeitslosenquote als in Oberösterreich gesamt“, sagt Klaudia Burtscher. Um Frauen in der Region bessere Chancen am Arbeitsmarkt zu verschaffen, wurde vor 30 Jahren die Frauenstiftung Steyr gegründet. Rund 1500 Frauen werden pro Jahr betreut.