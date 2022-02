Packers-Quarterback Rodgers zum MVP ausgezeichnet

Nur Manning holte mehr

In der regulären Saison belegten die Packers wie in der vergangenen Saison Rang eins in der National Football Conference (NFC), scheiterten dann aber in ihrem ersten Play-off-Spiel unerwartet gegen die San Francisco 49ers. Rodgers ist erst der zweite NFL-Spieler der Geschichte, der auf vier MVP-Titel kommt. Rekordhalter ist Peyton Manning mit fünf.