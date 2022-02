„So unreal!“ Tränen in den Armen des Bruders

SILBER für Mirjam Puchner beim Olympia-Super-G in China! Einer der ersten Gratulanten war ihr Bruder Joachim, der für den ORF im Einsatz gewesen war. „Unglaublich, das ist so unreal“, war die Freude auch beim Ex-Athleten groß. Im Ziel nahm er seine Schwester in die Arme. Freudentränen waren die Folge.