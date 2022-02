Sturz im Kombi-Slalom: Pinturault angeschlagen

Der Franzose Alexis Pinturault kann trotz seines Sturzes im Slalom der alpinen Kombination im Riesentorlauf am Sonntag in Yanqing um seine dritte Olympia-Medaille in Folge in dieser Disziplin fahren. Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison habe laut Angaben von Frankreichs Olympischem Komitee (CNOSF) am Donnerstag eine Verletzung an der rechten Schulter erlitten.