Weiter Probleme bei Antrag auf Wiener Parkpickerl

Noch Zehntausende Anträge erwartet

Bei der Stadt seien 63.070 Anträge aus bisher parkpickerlfreien Zonen eingelangt, so die Verantwortlichen gegenüber dem ORF. Da in der Regel zwischen 55 und 70 Prozent der zugelassenen Pkw ein Parkpickerl benötigen und nicht in Garagen oder auf Privatparkplätzen stehen, rechnete man aber mit 141.000 bis 175.000 Parkpickerln, die beantragt werden müssen. Zehntausende Anträge werden also noch erwartet.