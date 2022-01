Lehrer & Co.: Parkpickerl als Jobkiller in Wien?

Pädagogin: „Brauche mit den Öffis dreimal so lange“

„Ich unterrichte in einer Schule am Stadtrand. Ich pendle jeden Tag von Niederösterreich nach Wien, mit dem Auto brauche ich 25 Minuten, öffentlich dreimal so lange“, berichtet eine betroffene Sonderpädagogin. Sie ist zusätzlich Mutter eines schulpflichtigen Kindes. Ohne Auto könnte sie keine Frühbetreuung mehr in der Schule übernehmen.