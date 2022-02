18-Jährige prallte mit Auto gegen Baum

Gegen 16.05 Uhr fuhr eine 18-jährige Pkw-Lenkerin auf der Landesstraße L405 in Richtung Birkfeld. Bei Straßenkilometer 2,23 kam die Frau im Bereich einer scharfen Linkskurve aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Weil sie eine Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug vermeiden wollte, lenkte sie ihr Fahrzeug von der Fahrbahn in den Straßengraben. In weiterer Folge prallte sie mit dem Auto gegen einen Baum. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz in das Marienkrankenhaus Vorau eingeliefert. Eine Alkoholisierung lag nicht vor.