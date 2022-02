121 Corona-Infizierte in Asylzentrum Traiskirchen

83 Fälle in Produktionsfirma

Im Bezirk Scheibbs wurden 83 Fälle (plus 15) in einer Produktionsfirma verzeichnet. In der Justizanstalt Hirtenberg (Bezirk Baden) hat sich die Anzahl der Infizierten um zwei auf 79 erhöht. 43 positiv Getestete (minus eins) gab es in einem Pflege-und Betreuungszentrum im Bezirk Melk und 37 (plus sechs) in einem Handelsbetrieb im Bezirk Zwettl.