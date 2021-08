Cluster in NÖ-Asylzentren weiten sich rasch aus

Insgesamt 207 neue Corona-Fälle wurden am Freitag neu aus Niederösterreich gemeldet. Alleine 22 davon gehen auf die beiden Infektionsherde in den niederösterreichischen Asylzentren zurück. Wie das Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig verlautbarte, wurden in dem Aufnahmezentrum in Schwechat zehn und im Zentrum in Traiskirchen sogar gleich zwölf neue positive Befunde bekannt.