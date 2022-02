Das gehört unbedingt in einen gesunden Smoothie

Auch wenn kein Zucker zugesetzt wird, kommt fruchteigener Zucker in Smoothies vor. So gesehen sollten Smoothies nur gelegentlich eine Portion Obst oder Gemüse am Tag ersetzen. Empfohlen wird, Smoothies aus frischem, saisonalem, ungeschältem Obst und Gemüse selbst zu machen, um alle Inhaltsstoffe zu erhalten und zu wissen, was man isst.