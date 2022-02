Ulbing: Prominenter Daumendrücker brachte Glück

Wie sie der Tennissport beflügelte

Ulbing hat auch für ihren Olympia-Auftritt im Parallel-Riesentorlauf Tennistraining in ihre Saison-Vorbereitung integriert. „Ich habe reflektiert, was meine Schwächen sind und auch mit einer Kondi-Trainerin darüber geredet“, erklärte die Kärntnerin. Kondition und Koordination hätten sich verbessert. „Es hat sich verändert, wie ich am Board stehe. Ich bin athletisch sehr fit und kann mich aufs Snowboarden konzentrieren und fokussieren, woran ich arbeiten soll.“ Und es hat sich richtig bezahlt gemacht …