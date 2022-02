Fehler in Sitzung macht 4. „Lehar“-Anlauf nötig

Die Diskussion um das Lehár-Theater will und will nicht abreißen. Eigentlich ging man davon aus, dass der Kauf und die damit verbundene Sanierung des Bühnenhauses im dritten Anlauf geglückt sei, nachdem SPÖ, Grüne und FPÖ im Rahmen einer Sondersitzung am 1. Februar einen Grundsatzbeschluss gefasst hatten. Doch dieser soll nun ungültig sein, da der sitzungsführenden SP-Stadtchefin Ines Schiller ein Fehler passiert war. „Zukunft Ischl“ hatte in der Sitzung einen Gegenantrag eingebracht, weil man etwa die hohen Sanierungskosten von – wie berichtet – rund 19 Millionen Euro und den Fertigstellungstermin im Mai 2026 (zwei Jahre nach dem Kulturhauptstadtjahr 2024) nicht gutheißen will. Über diesen Antrag ließ Schiller abstimmen. Doch obwohl dieser abgelehnt wurde, hätte sie auch über ihren eigenen abstimmen lassen müssen, was sie aber nicht tat. Und so gibt es nach wie vor keinen Beschluss, dass die Stadt das Theater-Juwel übernimmt. Wahrscheinlich wird dies nun via Umlaufbeschluss – per E-Mail – geschehen.