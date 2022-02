Chinesischer Superstar Gu holt Gold im Big Air

Gu Ailing Eileen ist den Erwartungen gerecht geworden und hat bei der olympischen Premiere im Big Air der Ski-Freestyler Gold für Gastgeber China geholt. Die in den USA geborene 18-Jährige setzte sich am Dienstag bei den Winterspielen in Peking in einem hochklassigen Finale vor der Französin Tess Ledeux und der Schweizerin Mathilde Gremaud durch. Gu hofft auch noch in der Halfpipe und im Slopestyle als Mitfavoritin auf Gold.