27.299 Infektionen: Zahlen sinken 5. Tag in Folge

Am vergangenen Mittwoch (2.2.) waren es noch 39.410 Neuinfektionen, die vom Gesundheitsministerium gemeldet wurden. Dann, am Donnerstag, begann die Welle mit 38.135 neuen Fällen wieder allmählich abzuflachen. Am Freitag waren es 36.329 und am Samstag 32.258 weitere Fälle. Trotz des neuen Sonntagsrekords am Vortag (29.324 Neuinfektionen) sinken die Zahlen also weiter.