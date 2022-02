Einfamilienhaus angezündet: Mann vor Gericht

Am Montag fand ab 9 Uhr morgens der Prozess gegen Ewald B. am Landesgericht Eisenstadt statt. Er hatte, wie berichtet, im November das Einfamilienhaus in Sieggraben angezündet, in dem seine Frau und Kinder wohnten. Das Urteil von 30 Monaten Haft, davon 10 unbedingt, ist nicht rechtskräftig. Mehr Infos folgen.