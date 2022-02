Dorf zahlt todkrankem Migranten Rückkehr in Heimat

Mit Boot in Lampedusa angekommen

Unterstützt wurde John in den schwierigen Zeiten seiner Krankheit von Gabriella Gaudio, der Besitzerin eines Weinbergs in Vignale Monferrato. „Seitdem ich von seiner Krankheit erfuhr, habe ich ihn nicht mehr allein gelassen. Ich werde nie vergessen, wie er mich begrüßte, mich umarmte und sagte: ,Du bist wirklich meine Mutter‘. John hatte seine Mutter im Alter von elf Jahren verloren. Von 14 bis 16 Jahren lebte er in Libyen; dann erreichte er mit einem Boot Lampedusa, mit Wunden an Körper und Seele. Eine Genossenschaft ermöglichte es ihm, nach Vignale zu kommen, was für ihn eine neue Chance bedeutete“, erzählte die Frau.