Azoren: Urlaub in der Wetterküche

Knuspriger Iberico-Braten oder gegrillter Oktopus?

Im Restaurant „Michel“ serviert ein junger Kellner, der so heißen will wie sein Fußballvorbild Ronaldo, als Vorspeise Garnelen in einer würzigen Paprikasauce. Als Hauptgang gibt es gegrillten Oktopus, Braten vom Iberico-Schwein (außen knusprig, innen butterweich!) oder Sellerie in Salzkruste. „Wie wär es mit Ananas zum Dessert?“, will Ronaldo dann noch wissen. Die Tropenfrüchte werden gleich um die Ecke angebaut. Zum Finale gibt es weißen Portwein von der Nachbarinsel Pico.