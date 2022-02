Titelverteidigerin Shiffrin verpatzt Olympia-Start

Bei Olympischen Spielen hat Shiffrin bisher Gold im Slalom 2014 in Sotschi und im Riesentorlauf 2018 in Pyeongchang geholt, dazu kam Kombi-Silber vor zwei Jahren. In diesen drei Disziplinen sowie dem Super-G werde sie fix auch in China an den Start gehen, betreffend die Abfahrt will sie abwarten. „Ich will auch sehen, was mein Potenzial auf der Piste ist“, sagte die 26-Jährige. Programmänderungen und eventuell aufkommende Müdigkeit gelte es freilich zu beachten. Begonnen haben die Spiele für sie jedenfalls nicht gerade nach Wunsch ...