LIVE ab 10 Uhr: Biathlon Damen-Einzel mit Hauser

Die Fragezeichen hinter der Form sind nicht verschwunden. Im Gegenteil: Mit Rang zehn in der Mixed-Staffel konnte nicht nur das ganze österreichische Biathlon-Team wenig anfangen, auch Lisa Hauser zog nach einer Strafrunde und „schockierender“ Laufzeit eine unzufriedene Auftakt-Bilanz bei den Olympischen Winterspielen von Peking. Im Einzel am Montag (10.00 Uhr MEZ) werden die Karten neu gemischt. Hauser geht als Nummer zwei der Weltcup-Wertung in die schießlastigen 15 km. Mit dem sportkrone.at-LIVETICKER sind Sie hautnah dabei.