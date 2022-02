Protest gegen Impfpflicht: Grenze blockiert

Die Proteste von Lastwagenfahrern in Kanada gegen die Impfvorschriften des Landes weiten sich aus. Während in der Hauptstadt Ottawa die Belagerung bereits den vierten Tag anhält, sorgt nun die Blockade eines Grenzübergangs zu den USA in der Provinz Alberta für Chaos. Unterdessen hat sich der mit Corona infizierte Premier Justin Trudeau aus seiner Isolation gemeldet und betont, er möchte nicht mit den Demonstranten reden.