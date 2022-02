Nordirlands Regierungschef Paul Givan tritt zurück

Der Streit um das sogenannte Nordirland-Protokoll, das die britische Regierung im Zuge des Brexits mit der EU ausgehandelt hatte, ist nun vollends eskaliert. Der nordirische Agrarminister Edwin Poots kündigte im Alleingang an, die mit der EU vereinbarten Zollkontrollen auf britische Importe zu stoppen. Premierminister Paul Givan will laut Medienberichten noch am Donnerstag seinen Rücktritt bekannt geben.