Wegen Stadtstraße: 150 Bäume illegal gefällt?

Bestürzte Anrainerin: „Es war laut und turbulent“

Dazu passt auch der verzweifelte Anruf von Michaela B., Anrainerin der Donaustadt. Vor ihrem Haus in der Süßenbrunner Straße wurden zahlreiche Bäume gefällt. Im Zuge der Räumung am Dienstag wurden viele Straßen in der Donaustadt abgesperrt, und Bagger rollten an. „Es war laut und turbulent“, erzählt Frau B. Vorab wurde verabsäumt, die Anrainer über die Abholzung zu informieren, zudem lagen zehn gefällte Bäume nicht im ausgesteckten Trassenbereich. Die MA 28 blieb der Frau B. bislang eine Erklärung schuldig.