Tina Ruland muss aus dem Dschungelcamp ausziehen

Für Reibereien sorgte an Tag elf weiter Kandidat Eric Stehfest (32), der am Vortag seine Dschungelprüfung verweigert hatte. Nach einer privaten Aussprache mit Harald Glööckler (56) und setzte er zur Entschuldigung gegenüber seinen Mit-Campern an. „Ich wollte euch ganz kurz nur sagen, dass es mir leidtut, dass ich die Prüfung heute nicht gemacht habe. Das kommt von Herzen“, erklärte der Schauspieler.