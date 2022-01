Russland wirft Westen „Gehirnwäsche“ vor

Die USA und Russland haben sich im UNO-Sicherheitsrat einen heftigen Schlagabtausch zum Ukraine-Konflikt geliefert. In der Sitzung am Montagvormittag in New York, warf der russische UN-Botschafter Wassilij Nebensja warf dem Westen vor, Kriegshysterie zu verbreiten. Die US-Vertreterin Linda Thomas-Greenfield entgegnete, dass der internationale Frieden gefährdet sei: „Stellen Sie sich vor, wie unwohl Sie sich fühlen würden, wenn 100.000 Soldaten an Ihrer Grenze stehen würden.“