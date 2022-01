Ohne Pöltl: Knappe Spurs-Niederlage bei Leader

Phoenix ist das erste NBA-Team, das in der laufenden Saison 40 Siege erreicht hat. Der Erfolg gegen die ersatzgeschwächten Spurs war freilich hart erkämpft und wurde erst durch ein 36:19 im Schlussabschnitt fixiert. Devin Booker mit 28 Punkten, Mikal Bridges mit 26 sowie Chris Paul mit 20 Zählern und 19 Assists waren die Protagonisten aufseiten der Suns. Doug McDermott (24) und Lonnie Walker IV (22) führten die Spurs an, die am Dienstag mit den Golden State Warriors die aktuelle Nummer zwei der Liga empfangen.