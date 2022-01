So viele Medaillen holt Österreich in Peking

Die führenden Daten-Analysten von „Gracenote“ haben die Olympischen Winterspiele in Peking virtuell durchgespielt. Und was sie errechnet haben, würden wir wohl mit Handkuss nehmen! Demnach würde Österreich nämlich in den kommenden Wochen 18 Medaillen (also vier mehr als 2018 in Südkorea!) hamstern, immerhin fünf davon in Gold. Das würde uns im Medaillenspiegel den starken neunten Platz einbringen. Einen Top-Ten-Rang in der Medaillenwertung hat ÖOC-Boss Karl Stoss ja als Wunschziel für die Spiele in China ausgegeben.