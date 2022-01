Puchner Zweitschnellste im Garmisch-Training

Mirjam Puchner hat am Freitag im zweiten Training für die alpine Ski-Weltcup-Abfahrt am Samstag (11.20 Uhr) in Garmisch-Partenkirchen die zweitschnellste Zeit hingelegt. Die Salzburgerin war auf der wegen Windes verkürzten Strecke - gestartet wurde vom Super-G-Start - in 1:15,65 Minuten 21/100 Sekunden langsamer als die Französin Romane Miradoli. Hinter der Schweizerin Corinne Suter, die am Donnerstag die beste Zeit hingelegt hatte, kam Cornelia Hütter auf Rang vier (+0,45).