Corona: Deutliche Übersterblichkeit auch 2021

Die zahlreichen Corona-Infektionen im Land führten auch im zweiten Pandemiejahr zu einer deutlichen Übersterblichkeit in Österreich. Wie das Mortalitätsmonitoring der Landesstatistik Wien am Freitag vorrechnete, betrug sie zum zweiten Mal in Folge knapp neun Prozent. Ein erster positiver Effekt durch die Impfung spiegelt sich in den Zahlen dabei noch kaum wider.