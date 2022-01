Auch Politik ist trotz Impfpflicht Arbeit mit 3G

Aber was gilt für Politiker? Wo sich mancher (etwa FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner) nur impfen lassen will, wenn die Antikörper von der Genesung zu wenig werden. Oder manche (vor allem von der neuen Partei der Corona-Maßnahmenkritiker MFG) die Impfung überhaupt ablehnen. Da gilt dasselbe wie für die Normalbürger - also einerseits die Impfpflicht, andererseits aber auch die „Arbeitsgenehmigung“ mittels bloßer Testung: „Bei den Sitzungen der oö. Landesregierung gilt selbstverständlich die 3-G-Regel“, heißt es auf „Krone“-Anfrage aus dem Büro von LH Thomas Stelzer (ÖVP).