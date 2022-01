Weltmeister Dänemark erster Halbfinalist

In derselben Gruppe hatte Island es zuvor verpasst, einen großen Schritt in Richtung K.-o.-Runde zu machen. Nachdem die Isländer am Samstag noch Frankreich überraschend mit 29:21 geschlagen hatten, verloren sie am Montag gegen die bereits ausgeschiedenen Kroaten mit 22:23 (12:10). Um es noch ins Halbfinale zu schaffen, muss Island nun das letzte Hauptrunden-Spiel gegen Montenegro gewinnen und auf einen Sieg Dänemarks gegen Frankreich hoffen.