Essen verschwenden ist Mist: Wie kaufen Sie ein?

Kürzlich veröffentlichte Schockvideos zeigen Berge an Fleisch in einer Müllverbrennungsanlage. 58 Prozent der weggeworfenen Lebensmittel stammen von Verbrauchern. „Krone“-Leser fordern jetzt ein Ende der Lebensmittelverschwendung. Wie sagen Sie der Lebensmittelvernichtung den Kampf an? Teilen Sie Ihre besten Tipps gerne mit uns und anderen Lesern unten in den Kommentaren!